Corso per i futuri genitori al Consultorio di Oristano

Iniziativa dell’Assl

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di accompagnamento alla nascita organizzato dal Consultorio familiare di Oristano e destinato alle coppie in dolce attesa. Il 28 gennaio si terrà il primo degli otto incontri, in programma ogni martedì, alle ore 10, nella sede di via Carducci, 41.

L’equipe consultoriale, composta da pediatra, ostetrica, ginecologa, assistente sociale, accompagnerà le donne in gravidanza ed i papà in un percorso teorico e pratico di preparazione alla nascita mirato ad accogliere il bebè in modo consapevole e sereno. Si parlerà, fra l’altro, di che cosa mettere in valigia per l’ospedale, di cosa succede durante il travaglio, di quali sono i corretti stili di vita e le pratiche da adottare per preservare la salute del neonato: dall’allattamento al seno, che lo protegge da malattie, infezioni e obesità, all’importanza di metterlo a dormire a pancia in su per prevenire la sindrome della morte in culla; dalle modalità di trasporto del piccolo in automobile alle vaccinazioni. E poi, per favorire un corretto sviluppo cognitivo del bambino, sarà illustrata l’importanza di iniziare a leggergli i libri a voce alta e fargli ascoltare musica fin dai primi mesi di vita.

Le mamme – una novità che il Consultorio familiare di Oristano ha introdotto da alcuni mesi – potranno anche sperimentare esercizi di movimento corporeo, rilassamento, visualizzazioni e respirazione, preziosi per affrontare in maniera serena la gravidanza e il travaglio.

Importante sarà la partecipazione dei papà, fondamentali nel sostenere la donna sia nella fase del parto che nel rientro a casa.

Il corso è totalmente gratuito. Per informazioni e iscrizioni, si può chiamare il numero 0783.317700 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30).

Lunedì, 13 gennaio 2020

