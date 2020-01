Assemini, rabbia all’ecocentro comunale: lunghe code e i cittadini portano i sacchetti a mano

Nervosismo e imprecazioni non sono mancati ieri mattina all’ecocentro comunale di Assemini. Numerosi cittadini si sono recati di buon mattino a conferire i rifiuti, il risultato è stato di assistere a lunghe code e cittadini esasperati che parcheggiavano nello spazio adiacente al cimitero e portavano i sacchetti a mano. Il nuovo sistema di raccolta differenziata non sembrerebbe funzionare al meglio, in particolare in alcune zone della cittadina, questo è ciò che riferiscono numerosi cittadini che vogliono conferire i rifiuti nelle modalità previste ma a quanto pare, per il momento, ci sono alcune difficoltà.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.