Cagliari, mastelli della carta e rifiuti in fiamme a Is Mirrionis e San Michele

Incendi nella notte a Cagliari: in fiamme contenitori della carta e immondizia. Incendi di auto in sosta ad Assemini e Sanluri.

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio, le squadre Vigili del Fuoco del Comando sono intervenute per alcuni incendi nei quartieri della città di Cagliari.

Nel quartiere di Is Mirrionis, dopo la mezzanotte, una squadra ha operato per lo spegnimento di alcuni bidoni della carta dei residenti andati a fuoco nei marciapiedi tra cui alcuni anche vicino ad auto in sosta. Le fiamme sono state spente prima che si potessero propagare alle auto o ai portoncini delle abitazioni.

Intorno all’una un’auto in sosta è andata a fuoco in un’area nei pressi della statale 131 in territorio di Sanluri: la squadra del distaccamento ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Un altro incendio di un’ autovettura in sosta si è verificato in via Isonzo ad Assemini dove la squadra è intervenuta per spegnere le fiamme evitando la propagazione delle stesse all’abitazione adiacente.

Intorno alle 4:30 altre segnalazioni sono pervenute alla sala operativa nuovamente in via Is Mirrionis, angolo via Cadello,

a Cagliari, per altri contenitori della carta in fiamme nei marciapiedi sotto un porticato e nuovamente presso i marciapiedi lungo la via.

Intorno alle 5:40 altre segnalazioni sono arrivate dai residenti per un’incendio di cumuli d’immondizia e masserizie tra i palazzi del quartiere di San Michele dove la squadra del distaccamento cittadino portuale di Cagliari ha operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante.

Per tutti i roghi le cause sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

