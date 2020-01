Monsignor Baturi, l’abbraccio con Don Eugenio dopo l’aggressione: Chiesa stracolma a Pirri, grande commozione

Monsignor Baturi, l’abbraccio con Don Eugenio dopo l’aggressione: Chiesa stracolma a Pirri, momenti di grande commozione. Le bellissime parole del neo arcivescovo, monsignor Baturi, che ha celebrato Una Messa speciale a San Gregorio Magno, oggi a Pirri. Al suo fianco Don Eugenio Cocco, con ancora i segni delle bruttissima aggressione subita, mentre le forze dell’ordine cercano i responsabili dell’agguato dello scorso 3 gennaio. “Erano un uomo e una donna vestiti di nero. Sembravano Diabolik”, aveva raccontato subito dopo l’accaduto il parroco di San Gregorio Magno a Pirri e cappellano della Polizia di Stato. Ma oggi, come vedete nella bellissima foto di Davide Loi, è stato il giorno della vicinanza e della commozione.

Della speranza, che a volte soltanto la fede riesce a darti: davanti a centinaia di fedeli assiepati nella Chiesa di Pirri, parole toccanti di conforto dell’arcivescovo perchè tutta la comunità possa reagire al meglio di fronte a un evento così spiacevole. Don Eugenio Cocco era stato aggredito in casa da due rapinatori. Per giorni la locandina aveva annunciato questo toccante evento: “Nel desiderio di farsi come Pastore della nostra Diocesi, dunque di tutti noi, vicino in questo momento di drammatica esperienza vissuta da tutta la nostra comunità, monsignor Baturi celebrerà la Messa qui, a San Gregorio Magno”.. E per tutti è stato un giorno speciale, indimenticabile. Perchè la comunità si è davvero unita, pur in un momento di tristezza e preoccupazione. Ma è in questi momenti, che si dimostra la vera fratellanza.

