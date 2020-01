L’intestino, il nostro secondo cervello e la dieta mediterranea: tutte le ricette ideali e la dieta per il microbiota

Il nostro

Secondo

Cervello e

La Dieta Mediterranea

A cura di

Raffaella

Aschieri

(

DietistaMenutrix

)

La scienza non ha più dubbi.

Già da diversi anni

ci spiega, a suon di pubblicazioni

scientifiche, che abbiamo

due cervelli. Il secondo si trova nell’intestino e quando

parliamo di lui non possiamo non parlare di

Microbiota

Intestinale.

Tutto quello che portiamo in tavola ha un impatto sulla composizione del

mcrobiota

intestinale che può tradursi in una serie di indicazioni valide per la gestione ma

anche per la prevenzione di diverse malattie e che aiuterebbero l’intestino a trovare

alleati importanti per diversi stati di patologia: dalla

sindrome del colon irritabile

fino al cancro del colon. Ma anche per il controllo del peso e della Obesità.

Ma che cosa è il

microbiota

intestinale

?

E’

uno degli elementi fondamentali di tutto

l’

ecosistema intestinale

. Quest’ultimo, infatti, comprende tre componenti: la

barriera intestinale

, che è un filtro molto selettivo e importante per il benessere

dell’intero organismo, una struttura di tipo neuroendocrino oggi chiamata

comunemente “

secondo cervello

” e, infine, il

microbiota

intestinale

che, pur non

essendo un vero organo perché funzionalmente ci appartiene anche se non dal punto

di vista anatomico, da sempre ci accompagna nell’evoluzione filogenetica.

E’ di pochi mesi fa la notizia di uno studio della Università di Groningen

(presentato a un importante convegno europeo di gastroenterologia) da cui è emerso

uno schema in cui alimenti e modelli dietetici sono stati associati a una maggiore o

a una minore presenza di terminate specie batteriche, considerando le conoscenze

relative al loro effetto sulla salute dell’intestino . L analisi ha svelato che i maggiori

benefici per la composizione della flora intestinale derivano dalla adozione di una

dieta di tipo mediterraneo che aiuterebbe l’intestino a e

ssere popolato da

microorganismi

“alleati”. Lo studio è stato realizzato basandosi su un campione di

1400 adulti sia sani che affetti da morbo di

Crhon

, e sindrome del Colon Irritabile

a cui è stato sottoposto un diario alimentare e alcuni test di laboratorio sulle loro

feci.

In sintesi,

diversi studi, anche italiani, hanno dimostrato che modulando la

composizione del microbiota intestinale la dieta diventerà una opportunità per

trattare le malattie intestinali

quale ruolo ha nell’insorgenza della obesità e della celiachia e di malattie

apparentemente poco legate al intestino come l artrite psoriasica, dermatite atopica

fino arrivare alle cause del infarto.

Esempio di menù mediterraneo molto vario elaborato da @ dietistiMenutrix ideato per persone sane

con attività fisica quotidiana e struttura scheletrica nella media.

Giorno 1

Colazione

Latte parzialmente scremato 1 tazza piccola (150g) 69 kcal

Pane al latte 1 panino (50g) 148 kcal

Marmellata di frutta 2 cucchiaini (10g) 22 kcal

Pranzo

Riso integrale al basilico 1 porzione piccola (60g) 245 kcal

Petto di tacchino ai ferri 1 porzione media (130g) 147 kcal

Finocchi in insalata 1 porzione media (200g) 17 kcal

Kiwi 1 frutto grande (130g) 57 kcal

Cena

Pasta e fagioli al pomodoro 1 porzione piccola (60g) 271 kcal

Prosciutto cotto magro 1 porzione piccola (40g) 53 kcal

Pomodori in insalata 1 porzione abbondante (250g) 43 kcal

Pane 1 panino (50g) 144 kcal

Ananas al naturale 2 fette (150g) 59 kcal

Condimento da distribuire nell’arco della giornata

Olio extra vergine di oliva 2 ½ cucchiai (25g) 225 kcal

​

Giorno2

Colazione

Yogurt scremato 1 vasetto (125g) 45 kcal

Biscotti secchi 6 biscotti (30g) 125 kcal

Marmellata alla frutta 2 cucchiaini (10g) 22 kcal

Pranzo

Penne all’olio e parmigiano 1 porzione piccola (60g) 212 kcal

Uova strapazzate 2 uova (120g) 153 kcal

Finocchi in insalata 1 porzione media (200g) 17 kcal

Pera 1 frutto piccolo (200g) 70 kcal

Cena

Risotto alle melanzane 1 porzione piccola (60g) 217 kcal

Pesce spada ai ferri 1 porzione piccola (150g) 164 kcal

Zucchine grigliate 1 porzione abbondante (300g) 34 kcal

Pane 1 panino (50g) 144 kcal

Mela 1 frutto medio (250g) 108 kcal

Condimento da distribuire nell’arco della giornata

Olio extra vergine di oliva 2 cucchiai (20g) 180 kcal

Parmigiano 1 cucchiaino (5g) 19 kcal

Giorno 3

Colazione

The 1 tazza (200g) 1 kcal

Miele 2 cucchiaini (10g) 30 kcal

Pane al latte 2 fette (40g) 118 kcal

Pranzo

Pasta integrale con funghi porcini 1 porzione piccola (60g) 225 kcal

Coscia di pollo ai ferri 1 coscia piccola (120g) 158 kcal

Radicchio verde in insalata 1 porzione media (150g) 19 kcal

Mela 1 frutto grande (250g) 108 kcal

Cena

Zuppa di lenticchie 1 porzione piccola (60g) 216 kcal

Tacchino ai ferri 1 porzione piccola (100g) 126 kcal

Trevisana ai ferri 1 porzione abbondante (250g) 31 kcal

Pane 1 panino (50g) 144 kcal

Macedonia mista 1 coppa grande (250g) 124 kcal

Condimento da distribuire nell’arco della giornata

Olio extra vergine di oliva 2 cucchiai (20g) 180 kcal

Parmigiano 1 cucchiaino (5g) 19 kcal

Giorno 4

Colazione

Caffè 1 tazzina (50g) 1 kcal

Zucchero 1 cucchiaino (5g) 20 kcal

Pane tostato 2 fettine (40g) 116 kcal

Marmellata di frutta 2 cucchiaini (10g) 22 kcal

Pranzo

Riso allo zafferano 1 porzione piccola (60g) 245 kcal

Braciola di vitello ai ferri 1 porzione piccola (80g) 128 kcal

Radicchio rosso in insalata 1 porzione piccola (100g) 13 kcal

Pera 1 frutto medio (200g) 70 kcal

Cena

Minestrone con pasta 1 porzione piccola (60g) 273 kcal

Cefalo ai ferri 1 porzione piccola (150g) 191 kcal

Pomodori in insalata 1 porzione media (200g) 34 kcal

Pane 1 panino (50g) 144 kcal

Kiwi 2 frutti medi (200g) 88 kcal

Condimento da distribuire nell’arco della giornata

Olio extra vergine di oliva 1 ½ cucchiaio (15g) 135 kcal

Giorno 5

Colazione

Latte parzialmente scremato 1 bicchiere (150g) 69 kcal

Gallette di riso 2 gallette (40g) 146 kcal

Miele 2 cucchiaini (10g) 30 kcal

Pranzo

Pasta zucchine e zafferano 1 porzione piccola (60g) 215 kcal

Crescenza 1 porzione piccola (70g) 197 kcal

Peperoni in insalata 1 porzione piccola (150g) 34 kcal

Kiwi 1 frutto medio (100g) 44 kcal

Cena

Risi e bisi 1 porzione piccola (60g) 237 kcal

Merluzzo con olive 1 porzione piccola (150g) 155 kcal

Insalata di indivia belga 1 porzione piccola (100g) 17 kcal

Pane 1 panino (50g) 144 kcal

Mela 1 frutto piccolo (150g) 65 kcal

Condimento da distribuire nell’arco della giornata

Olio extra vergine di oliva 1 ½ cucchiaio (15g) 135 kcal

Parmigiano 1 cucchiaino (5g) 19 kcal

Giorno 6

Colazione

The 1 tazza (200g) 1 kcal

Marmellata alla frutta 2 cucchiaini (10g) 22 kcal

Fette biscottate 4 fette (40g) 163 kcal

Pranzo

Spaghetti integrali alle erbe 1 porzione piccola (60g) 212 kcal

Tonno al naturale 1 porzione media (90g) 93 kcal

Insalata di pomodori 1 porzione media (200g) 34 kcal

Kiwi 2 frutti piccoli (130g) 57 kcal

Cena

Riso e zucca 1 porzione piccola (60g) 251 kcal

Bresaola olio e limone 1 porzione piccola (60g) 91 kcal

Melanzane arrosto 1 porzione media (200g) 36 kcal

Pane 1 panino (50g) 144 kcal

Mela 1 frutto medio (200g) 87 kcal

Condimento da distribuire nell’arco della giornata

Olio extra vergine di oliva 3 cucchiai (30g) 270 kcal

Parmigiano 2 cucchiaini (10g) 39 kcal

Le Sostituzioni:

Se dovesse essere difficile recuperare alcuni alimenti freschi, come pesce e verdure, ricorrere

tranquillamente ai prodotti surgelati. La frutta consigliata nel menu potrebbe non essere di stagione,

è possibile quindi sostituirla mantenendo la stessa porzione Se il pasto di mezzogiorno dovesse

essere consumato al bar si consiglia di sostituire la proposta dietetica con un panino (70g) alla

coppa e caprino e una pera grande (250g) per un apporto complessivo di 466 calorie. Se si desidera

sostituire anche il pranzo dei giorni successivi mantenere sempre le stesse grammature di pane e

frutta.

Fonte: Casteddu On Line

