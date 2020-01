William scarica Harry: “Ti ho sempre protetto col mio braccio, ma adesso basta”. L’enorme tristezza di William per la decisione di Harry e Megan, intanto la regina Elisabetta convoca per domani un vertice con Carlo e i due nipoti. “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate”. In tutta la bufera reale creata da Meghan e Harry (la ‘Megxit’) che da giorni monopolizza la stampa britannica e non solo – l’aspetto forse più triste è la reazione del principe William. Il fratello maggiore, quello che diventerà re, ora in un certo senso si sente abbandonato, figlio unico. “William ha confidato il suo strazio – prontamente intercettato dal Sunday Times – a un amico. Uno sfogo comprensibile, nel caos della famiglia reale, da parte di un giovane che vede il suo compagno di sempre che si vuole ‘emancipare’ dalla famiglia”, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

