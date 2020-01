Prove tecniche di vera inciviltà a Cagliari: c’è chi vomita persino dentro i mastelli. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Caprera, al civico 29: 33 condomini si sono trovati la “sorpresina” nel mastello personale, qualche ubriaco ha vomitato dentro. Il racconto dei residenti che spediscono il VIDEO a Casteddu Online: “Stamattina qualcuno, forse secondo lui per non sporcare per terra o nascondere il tutto, ha vomitato dentro il nostro mastello. Abbiamo dovuto lavarlo di persona, questo magari non sarebbe successo se fosse stata accolta dal Comune la nostra richiesta di avere un mastello condominiale. E precisiamo che siamo ben 33 condomini ad attendere questa soluzione”…

