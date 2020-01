Grande Fratello Vip, Pago piange e ama ancora Serena: arriva il no ai due sotto lo stesso tetto. Al reality show continua a tenere banco la story tra i due ragazzi sardi. I dettagli della puntata oggi sul nostro giornale partner Quotidiano.net :”No (il 51%) a Pago e Serena Enardu sotto lo stesso tetto, per una settimana. Meglio che i due si chiariscano lontano dai riflettori visto che sono in ballo ancora sentimenti profondi. Ma un breve incontro non si nega a nessuno: il Grande Fratello li fa incontrare. Nei vari confessionali il cantante aveva dichiarato che“mettere d’accordo testa e cuore è un lavoraccio” e di voler “guardare avanti”; mentre la ragazza (rinchiusa in una stanza segreta della Casa) aveva sentito tanto la sua mancanza e di aver commesso un grande errore (il flirt con il tentatore, ndr). Quando si rivedono i due si abbracciano calorosamente, Pago piange e lei cerca le parole per farsi perdonare. “Sono stati sette anni importanti, poi ci siamo persi. Ti chiedo scusa, ho commesso un errore (il flirt con il tentatore, ndr)”. Pago è ancora profondamente ferito e non vorrebbe la sua ex nella Casa. Però, quando arriva il verdetto del televoto, ci resta male perché in fondo, il suo cuore, è sempre di Serena”.

