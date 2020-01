Il Collettivo Oristano Femminista incontra la città Assemblea pubblica in centro storico per discutere sui nuovi progetti

Un dialogo aperto con i cittadini di Oristano per discutere sui nuovi progetti in programma. Di questo si parlerà domani con il Collettivo Oristano Femminista che ha indetto una nuova assemblea pubblica. Appuntamento in pieno centro storico, nel giardino del Librid, in piazza Eleonora, dalle 16.30 in poi.

“Il nostro è un collettivo aperto a tutti”, spiega Lucrezia Lacasella, membro del collettivo, “vorremmo cogliere quest’occasione sia per avere un feedback delle ultime attività e consigli per le prossime, in modo da rendervi partecipi il più possibile delle nostre azioni”.

Il Collettivo Oristano Femminista, da luglio attivo in città e composto attualmente da una ventina di persone, si dichiara aperto al dialogo e al confronto. “Abbiamo tante iniziative in programma da studiare e da mettere in atto concretamente “, dice ancora Lucrezia Lacasella. “Per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico, per avere più opinioni e pareri possibili”.

Lo scorso 28 dicembre, sempre il Collettivo ha organizzato il flash mob “Un violador en tu camino”, iniziativa simbolo della protesta del 25 novembre in Cile e diventato in tutto il mondo il manifesto della lotta alla violenza di genere e per i diritti delle donne.

Venerdì, 10 gennaio 2020

