Ubriaco travolse centauro a Roma, 7 anni

L'auto di Xhumari stava percorrendo via Casilina, nello zona di Torre Maura, in contromano quando travolse lo scooter di Marasco. "E' una sentenza giusta - commenta Maria Grazia Carta, madre di Marasco - Questi sono omicidi che vanno fermati, chiunque li compia. Non esistono morti di serie A o serie B. Voglio mandare un abbraccio ai genitori di Gaia e Camilla, le due 16enni morte investite nel dicembre scorso, che stanno vivendo un dramma immenso".

Fonte: Ansa

