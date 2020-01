Parcheggi all’ingresso della scuola: protesta dei genitori

Disagi in via Bellini, a Oristano. La segnalazione di un genitore

Disagi nella scuola elementare di via Bellini. Li lamentano i genitori degli alunni per la mancanza di parcheggi. La segnalazione arriva da uno di loro, che racconta dell’impossibilità di sostare con la macchina nelle vicinanze dell’istituto, per permettere ai bambini di essere accompagnati e attraversare con sicurezza davanti alla scuola. Un problema reso ancora più difficile dall’aumento del numero dei bambini, a causa del trasferimento degli alunni della scuola elementare di via Cairoli.

“Da novembre nella scuola di via Bellini si sono aggiunti 100 bambini della scuola di Sa Rodia per cause che conosciamo”, racconta il genitore. “Da dicembre, poi, sono iniziati i lavori di rifacimento del marciapiede con tutte le problematiche che ne conseguono per i parcheggi e le multe che fioccano anche per parcheggi brevi scorretti, che servono ai genitori per accompagnare i propri figli a scuola”.

“Non c’è nemmeno più il passaggio dal parcheggione dietro la scuola”, prosegue il lettore, “ovviamente chiuso per i lavori. E tutti i parcheggi della parte destra sono vietati”.

