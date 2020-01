Nuovi cantieri a Terralba: segnaletica e tre rotonde agli ingressi del paese

I lavori alla segnaletica, iniziati in questi giorni, proseguiranno per tutto il mese di gennaio e oltre. Verranno risistemate le strisce pedonali, gli stop, gli stalli dedicati ai disabili e alle attività di carico e scarico. Inoltre, saranno sostituiti i cartelli stradali più datati e quelli danneggiati.

“I lavori coinvolgeranno tutto il paese e le frazioni di Tanca Marchese e Marceddì”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Grussu. “L’amministrazione vuole puntare alla sicurezza di pedoni, automobilisti e motociclisti. Se la segnaletica è ben visibile tutti ne traggono beneficio”.

La segnaletica verrà anche ripristinata nella Zona Industriale, dove verranno predisposti più stalli per i mezzi pesanti, cosicché le strade vengano lasciate sgombre per le altre autovetture.

I lavori per le rotonde partiranno, invece, in primavera. Queste sorgeranno nei tre ingressi del paese: nella strada che collega Terralba a San Nicolò d’Arcidano, in via Manca; nel tratto che collega Terralba alla 131 e a Marrubiu, tra via Porcella e via Santa Suina; e nella strada che collega Terralba a Tanca Marchese.

“Le rotonde”, prosegue Grussu, “hanno una duplice funzione: mettere in sicurezza gli ingressi, dove di solito gli automobilisti tendono a correre, sia l’abbellimento dell’ingresso al paese, che rappresenta il biglietto da visita della nostra comunità”.