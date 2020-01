Cagliari: Cragno torna in campo dopo stop 5 mesi

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GEN - Alessio Cragno di nuovo in pista dopo l'infortunio rimediato nel precampionato: il portiere che sino all'incidente era tra i tre preferiti da Mancini nella Nazionale, è di nuovo nella lista dei convocati del Cagliari.

Tanti mesi senza calcio, ma ora si riparte. Con la speranza di riprendersi il Cagliari e la maglia azzurra della Nazionale.

Non è al cento per cento. Ma il mister lo porta con sè in panchina per due motivi. Primo per "liberare" il giovane Ciocci e lasciarlo alla primavera. Secondo per completare il reinserimento. "Sta con noi per 'onor di firma' e per riassaporare lo spogliatoio - ha spiegato l'allenatore Maran - ci sono ancora degli step da superare. Pronto per la Coppa? Vediamo, ci sono ancora diversi giorni".

Cragno si era infortunato alla spalla destra nel finale di Fenerbahçe-Cagliari, test amichevole giocato il 7 agosto 2019 a Istanbul e terminato 2-2. Era stato operato un mese dopo, con successo, a Roma a Villa Stuart dal professor Alex Castagna.

Quattro i mesi di recupero assegnati con rientro in campo previsto per gennaio 2020. (ANSA).