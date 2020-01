Una nuova guida turistica tascabile per promuovere Santa Giusta

Il comune di Santa Giusta ha finalmente una sua guida turistica tascabile e bilingue italiano – inglese, pronta all’uso non solo per i cittadini ma anche per i turisti. È questo il progetto che l’amministrazione comunale di Santa Giusta ha realizzato in questi ultimi mesi e che oggi ha presentato ufficialmente nella sala consiliare del Comune.

Sono state stampate circa quattromila copie che verranno distribuite nei vari punti strategici del paese, in particolare nella biblioteca comunale all’ingresso del paese, nelle scuole, nei musei ma anche nei vari info point dislocati nella provincia di Oristano.

“Una guida semplice e immediata, che non c’era prima”, spiega l’assessore al turismo e alla cultura, Gabriella Caria. “A differenza della precedente pubblicazione del volume “I tesori della laguna”, questa guida tascabile si rivolge non solo ai cittadini ma anche ai turisti”. “In progetto”, aggiunge l’assessore Gabriella Caria, “c’è anche l’idea di metterla online e di ristampare altre copie aggiornate con l’integrazione delle nuove opere artistiche che verranno installate in primavera a Santa Giusta”.