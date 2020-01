Sanità in Planargia: Bosa prepara le richieste da portare alla Regione

Nel documento le tematiche da portare all’attenzione regionale sono il riconoscimento di “ospedale di zona disagiata”, con l’implementazione degli organici gravemente carenti; il completamento della catena Emergenza – Urgenza, con la realizzazione dell’elisuperficie; una convenzione tra Areus e la Croce Rossa di Bosa, con l’estensione del servizio di 118 sulle 24 ore per tutto l’anno e non solo nei mesi estivi, come avviene attualmente.

Ancora, il bando di concorsi a tempo indeterminato che possano risolvere la cronica carenza di medici fisiatri e logopedisti nel servizio di riabilitazione e l’individuazione di medici specialistici dedicati al servizio di assistenza domiciliare; che l’Ats deliberi Bosa come sede carente della pediatria di base e che sia realizzato il reparto di cure intermedie per la cura delle patologie legate all’invecchiamento, da integrare ai servizi già esistenti.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.