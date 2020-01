Due auto in fiamme nella notte a Uta: una è stata distrutta

Due auto in fiamme a Uta nella tarda serata di ieri. La squadra “5A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta in via Pergolesi per due diversi incendi. Il primo intervento ha riguardato un’auto all’interno di un box, la vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme che si sono propagate nel garage. Gli operatori hanno evitato arrivassero all’abitazione adiacente. Un’altra auto parcheggiata in strada invece è stata coinvolta parzialmente, stavolta le fiamme sono state tempestivamente spente dai vigili. Sul posto è intervenuta in supporto anche un’autobotte della sede centrale del Comando di Cagliari. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza delle aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dei due roghi.

