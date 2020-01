Samassi in lacrime per Nelide Atzeni: “Addio a una pastora dal cuore d’oro”

Lutto a Samassi per la scomparsa improvvisa di Nelide Atzeni. Se ne va a sessant’anni tondi una donna conosciutissima che, sin da ragazza, ha scelto di dedicare la sua vita al lavoro nei campi. Era una pastora, la Atzeni: un mestiere duro, iniziato quando c’era ancora qualcuno che trovava inconcepibile che una donna potesse pascolare pecore. E di pecore, la 60enne, ne aveva tante: “Ho iniziato con venti esemplari”, così spiega in un bellissimo cortometraggio, tutto incentrato sulla sua figura di allevatrice, realizzato nel 2009 dall’Isre di Nuoro. Le vacanze? “Per chi fa questo lavoro non esistono, solo Ferragosto o qualche giorno al mare, ma sempre di pomeriggio. Prima ci sono le pecore da seguire”. In quel video, la Atzeni spiega anche che, dopo un primo momento di diffidenza, tutti hanno pienamente rispettato la sua occupazione: “Ti stimano, perché vedono che sei una donna indipendente”. Nel 2014 ha ricevuto anche un riconoscimento dall’amministrazione comunale samassese. La notizia della sua morte ha scosso Samassi, il suo profilo Facebook è pieno di decine di commenti di cordoglio e “tristi” saluti. ‎”Da quando le nostre strade si sono incontrate le mie giornate sono iniziate con il tuo buongiorno e si sono chiuse con la tua buonanotte. Tutti i giorni per anni. Incontrarti è stato un dono. Hai arricchito la mia vita e mi sei stata vicina nei momenti più bui. Mi sarebbe piaciuto vederti godere un po’ di più la vita. Grazie di cuore Nelly”, scrive Simona C. “Buon viaggio Nelide Atzeni. Che la terra ti sia lieve. Grandi donne come te. Sono rare. Una grande amica”, aggiunge Denise O. Un ricordo arriva anche dal consigliete comunale Giorgio Mancosu: “Chissà quante risate e battute sarcastiche si sarebbe fatta, Nelide, nel sentirsi dire ‘sei unica’ , ‘sei una forza della natura’ , ‘sei splendida’ e chissà quanta emozione avrebbe provato a sentirsi amata ed apprezzata per il suo amore verso il lavoro ed il prossimo”. I funerali si svolgeranno oggie 15:30 a Samassi, nella chiesa della Beata Vergine di Monserrato.

Fonte: Casteddu On Line