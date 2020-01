Tra eleganza e sogno: la fiera dedicata ai futuri sposi

Spazio anche ai più piccoli. Nelle giornate di venerdì 17 e domenica 19 gennaio, ci saranno, infatti, laboratori dedicati ai bambini: “Mani in pasta” a cura di “Uno, due, tre festa animazione” e in collaborazione con “Bimby e Su Pistiddu” di Giulia Sedda.

Sempre dalle 18, spazio all’eleganza, con una sfilata di abiti da sposa e cerimonia. “Tra Arte e Tradizione”, questo il titolo della sfilata, vedrà in passerella le creazioni sartoriali degli abiti di Sartoria Modolo e del Laboratorio Stilistico Carlo Petromilli e dei due espositori presenti in fiera: le spose di Gioia e Incanto Borore. La sfilata sarà presentata da Matteo Bruni, speaker radiofonico e noto volto televisivo di Sardegna 1. Al centro non solo le creazioni degli stilisti, ma anche alcuni momenti di confronto con gli espositori che faranno una breve presentazione delle aziende.

La stagione delle cerimonie è ormai alle porte. L’appuntamento immancabile che da anni si ripete al Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano sta per arrivare. La 16° edizione di “Oggi Sposi”, l’elegante vetrina dedicata a chi sta per vivere il giorno del sì, quest’anno viene anticipata e si svolge la prossima settimana.

Fonte: Link Oristano

