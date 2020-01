Cagliari, domenica festa per la chiusura del luna park: maxi zeppolata a Santa Gilla

Domenica 12 gennaio ci sarà la grande festa di chiusura “con un finale in grande stile con spettacoli emozionanti”, assicurano da palazzo Bacaredda: per l’occasione ci saranno le Principesse del ghiaccio Elsa e Anna insieme a Spiderman che, oltre ad esibirsi, omaggeranno i partecipanti di buoni promozionali (2 x 1) delle attrazioni presenti con la possibilità di fare selfie e foto con loro.

Domenica con una maxi zeppolata chiude il luna Park di santa Gilla. “Grande festa al Parco dei divertimenti Holiday on Ice domenica 12 gennaio a Santa Gilla, con ingresso gratuito e degustazione gratuita di zeppole per tutti i partecipanti”, annuncia l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “invitiamo tutti a partecipare, sarà una bella giornata all’insegna dell’allegria”

Fonte: Casteddu On Line

