Le “riunioni” a casa di don Pascal: ragazzini sedati e palpeggiati, 8 anni al parroco di Mandas

Tra le prove prese in esame dai giudici di palazzo Spada anche i messaggi dal contenuto pornografico sui tablet e notebook del sacerdote inviati ai minori per sollecitarli ad avere rapporti sessuali. Oltre alle suore del convento di Mandas che hanno raccontato delle dosi massicce di sonnifero a disposizione del parroco, ritenute dai giudici incompatibili con l’uso personale.

Stordiva i ragazzini nel corso di misteriose riunioni a casa sua e li palpeggiava. Don Pascal Manca, 42 anni, ex parroco di Mandas, condannato a 8 anni di reclusione. La sentenza della Corte di Cassazione, presidente Aldo Aceto, racconta nei dettagli le scabrose vicende che si svolgevano a casa del sacerdote ai danni di alcuni minori del paese che frequentavano la parrocchia. I ragazzi raccontavano l’identica versione: riunioni a casa del parroco con l’imputato che negava di possedere acqua. Così offriva loro delle bibite che li rendevano in uno stato di semi incoscienza e questi si svegliavano coi pantaloni slacciati e dichiaravano di aver subito palpeggiamenti ai genitali.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.