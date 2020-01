Orrore a San Sperate, due cuccioli uccisi dentro un sacchetto legato con uno spago

L’orrore a San Sperate, due cuccioli senza vita abbandonati in un campo. Uccisi tra le peggiori angherie. La denuncia dell’ennesimo atto di crudeltà contro gli animali avvenuto in Sardegna condiviso su Facebook. “Mi scuso in anticipo per questa foto, anche se a chiedere scusa non dovrei essere io ma il delinquente che ha commesso questo atto di grande crudeltà. Due cuccioli chiusi in un sacco di crocchette, legato con uno spago ( l’anno scorso era un sacco di concime) – scrive Lisa . L’anno scorso siamo riusciti a salvarli quest’anno purtroppo siamo arrivati troppo tardi. Stessa zona e stesso periodo. Chiediamo a tutti collaborazione, se qualcuno sa qualcosa ci chiami, noi garantiremo la massima riservatezza.. Chiamate il 3669524152 o il 3287237600”.