Calcio: Junior Tim Cup prima di Cagliari-Milan

(ANSA) - CAGLIARI, 09 GEN - Sabato la Sardegna Arena di Cagliari aprirà le porte alla Junior Tim Cup prima di Cagliari-Milan: le squadre dell'Oratorio Medaglia Miracolosa di Cagliari e della Parrocchia San Leonardo di Villanova Monteleone (Sassari) si sfideranno in un'amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti. E proprio i ragazzi dell'oratorio di Cagliari impegnati nel torneo di calcio a 7 under 14 promosso da Lega, Tim e Centro sportivo italiano hanno incontrato i loro idoli, i giocatori del Cagliari Luca Pellegrini e Giovanni Simeone. I due rossoblù hanno indossato la maglia della Junior Tim Cup con la scritta "Uno di noi" e hanno firmato la casacca e il pallone staffetta dell'iniziativa. L'entusiasmo e la passione dei piccoli calciatori della Junior Tim Cup hanno contagiato tutto l'ambiente e gli stessi campioni. Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 77mila ragazzi in tutta Italia, quasi 6mila oratori e fatto disputare più di 30mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base. Ogni settimana, infatti, i ragazzi incontrano gli ambasciatori della squadra di Serie A TIM della loro città. Nel weekend, invece, le squadre della Junior Tim Cup 2019-2020 scendono in campo negli stadi del grande calcio disputando un'amichevole durante il pre-partita dei match di Serie A TIM. Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la fase Finale nel mese di maggio che sarà ospitata in uno dei prestigiosi stadi della Serie A.(ANSA).

Fonte: Ansa

