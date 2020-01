Torna il Job Meeting, oltre 60 offerte di lavoro anche dall’oristanese

Gli interessati devono caricare il curriculum online entro lunedì

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per la presentazione dei curricula per l’International Job Meeting (IJM), il più importante evento dedicato al mercato del lavoro in Sardegna, organizzato dall’Agenzia Sarda per Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). Da martedì 28 a giovedì 30 gennaio, al quartiere fieristico di Cagliari, tre giorni di colloqui di lavoro, un’opportunità da sfruttare anche per molti giovani oristanesi, vista la presenza di numerose aziende della provincia con oltre 60 offerte di lavoro che ancora sono inevase.

Gli interessati a ricoprire questi posti di lavoro, che variano dalle professioni sanitarie, alle competenze economiche, amministrative e di gestione, al campo della ristorazione, devono iscriversi al portale Borsa Lavoro pubblicare il loro curriculum e aderire agli annunci di lavoro. Il tutto on line ed entro lunedì prossimo 13 gennaio.

Il Centro per l’impiego di Oristano, inoltre, offre un supporto nella predisposizione e nell’aggiornamento del curriculum e nella trasmissione della candidatura. Domani, venerdì 10 gennaio dalle 10, al Centro Regionale di Formazione Professionale, Istituto Giulio Pastore, nella zona industriale, è previsto un seminario nel corso del quale verranno fornite indicazioni e supporto per chi avesse difficoltà nel trasmettere la propria candidatura on line. Laboratorio totalmente gratuito per il quale non è necessaria nessuna iscrizione.

L’International Job Meeting sarà anche la sede ideale per creare sinergie e contaminazioni ad ampio raggio, grazie alla presenza di esperti italiani e stranieri, alla possibilità di candidarsi per annunci di lavoro sia in Italia che all’estero, allo spirito cosmopolita dell’evento.

L’International Job Meeting è un’occasione di incontro tra chi cerca e chi offre un lavoro, tra potenziali candidati e imprese che hanno bisogno di selezionare del personale, tra persone che vogliono cambiare professione e aziende col bisogno di nuove risorse umane. Questo anche grazie al servizio offerto alle imprese dai Job Account dell’ASPAL.

