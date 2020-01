Lavori stradali: bloccata la via Lepanto, gravi disagi

Gravi disagi per gli automobilisti questo pomeriggio in via Lepanto a Oristano. Per poter permettere i lavori di sistemazione dell’asfalto, dopo l’inserimento della fibra ottica, una grossa betoniera ha occupato la carreggiata, già percorribile in un’unica direzione di marcia.

Diversi automobilisti hanno imboccato la via e si sono accorti dell’impossibiltà di uscirne solo una volta arrivati all’altezza dello slargo nei pressi dell’ex Istituto dei geometri.

“I lavori e il blocco stradale sono segnalati solo alla fine della via”, lamentano gli automobilisti. “Ed essendo una strada a senso unico è impossibile fare inversione per uscirne. Siamo stati costretti ad aspettare”.

Sul posto sono anche intervenute due agenti della polizia locale che hanno fatto sospendere per alcuni minuti i lavori, per poter permettere all’ingorgo creato di defluire. La soluzione non ha soddisfatto, però, l’impresa che stava eseguendo i lavori, che necessitava di tutto il tempo a disposizione, prima della fine del turno.

L’emergenza si è risolta con l’istituzione temporanea del senso unico alternato, che ha permesso alle auto di uscire dalla via.

Giovedì, 9 gennaio 2020

