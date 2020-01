Blocchi in calcestruzzo e polistirolo in riva al mare: “Sono pericolosi”

Allarme della Lipu, dopo la segnalazione a Torre Grande. Timori per l’inquinamento delle acque

Sulla spiaggia di Torre Grande sono comparsi due blocchi di calcestruzzo. Probabilmente trasportati dal mare, già nel periodo prenatalizio sono stati in tanti quelli che ne hanno dato segnalazione sui canali social. Agli appelli degli oristanesi si aggiunge quello della Lipu, che ne denuncia la pericolosità, essendo composti da un’anima in polistirolo, che potrebbe disperdersi inquinando il mare e la spiaggia. “I due blocchi di calcestruzzo”, spiega Gabriele Pinna della Lipu Oristano, “con anima in polistirolo espanso del tipo di quelli utilizzati nel pontili galleggianti. Vista la natura del materiale c’è la possibilità che una nuova mareggiata possa riportare i due blocchi in acqua, creando così pericolo per la fauna acquatica”. “È necessario, con la massima urgenza, allontanare i blocchi dalla battigia ed eventualmente isolarli provvisoriamente con materiale plastico per evitare che grani di polistirolo possano disperdersi in aria o nelle acque del golfo. Si chiede”, conclude Gabriele Pinna, “un intervento urgente per evitare possibili criticità”.





Fonte: Link Oristano