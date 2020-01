Ecologia e salvaguardia dell’ambiente nei laboratori per bambini a Cabras

Quattro incontri promossi dalla Biblioteca, insieme ai volontari del Servizio Civile e alla Cooperativa Cultour Un progetto di sensibilizzazione rispetto alla fruizione sostenibile dell’ambiente verrà realizzato per i bambini di Cabras. Lo propone la Biblioteca Comunale, gestita dalla cooperativa Gli Scapigliati, insieme ai volontari del Servizio Civile Nazionale del progetto MySinis, coordinati dalla cooperativa Cultour. Tra i temi trattati l’ecologia e la salvaguardia ambientale, attraverso la realizzazione di quattro laboratori invernali. “Si ritiene importante porre l’accento sui temi dell’ambiente e del rispetto della natura, con tante idee educative che vengono ispirate dal vivere all’interno di un’Area Marina Protetta in cui l’interesse per la tutela del territorio deve crescere in simbiosi con le giovani generazioni, che saranno informate e sensibilizzate sul concetto di eco-sostenibilità”, spiega la consigliera ai servizi bibliotecari, Alessandra Lochi. “Le attività vengono proposte nella consapevolezza che l’adozione di atteggiamenti e comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e del territorio possano essere promossi soprattutto attraverso mirate azioni educative”.

Ciascun incontro sarà accompagnato da letture e spiegazioni teoriche, eventualmente proposto con l’utilizzo di proiezioni per un approccio visivo ed emozionale. Inoltre i bambini potranno creare con fantasia ed immaginazione degli splendidi manufatti.

Gli incontri, rivolti a max 20 bambini per volta, dai 6 agli 11 anni, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

lunedì prossimo, 13 gennaio, dalle 16 alle, “Gli scrittori del mare” per presentare le tematiche ambientali e la vita marina e creare un piccolo originale libro.

lunedì, 20 gennaio, sempre dalle 16 alle 18, “Fantasie di carta” per introdurre i bimbi alla conoscenza dell’Area Marina Protetta e creare un bellissimo collage ad essa dedicata;

lunedì, 27 gennaio, dalle 16 alle 18, “Crea il tuo scacciapensieri con le creature del mare”, per conoscere meglio le creature marine e creare un oggetto che con originalità le rappresenti;

lunedì, 3 febbraio, dalle 16 alle 18, “Riciclo creativo – Realizza il tuo portafoto”, insistendo sulle tematiche del riciclo, si crea un oggetto con materiali di recupero.

