La rabbia di Antonello: “La mia auto rubata a Napoli, poi ritrovata senza targhe: riaverla mi costa 510 euro”. Antonello Atzori, noto istruttore di spinning monserratino, racconta la sua disavventura, in partenza per Napoli a recuperare la sua auto, ma a carissimo prezzo: “La mia Ford Fiesta è stata rubata la sera che siamo arrivati a Napoli a Capodanno- racconta Antonello- poi ritrovata il giorno dell’Epifania senza targhe, con danni interni e esterni.. E per riportarla a casa tutte a mie spese: rimozione, custodia, trasporto al porto e trasporto in nave e altro carro attrezzi. Tutto questo solo per riportare a casa la mia auto, perché l’assicurazione paga solo i danni della macchina e non quelli per andare a prenderla col carro attrezzi e la nave. Mi hanno fatto il conteggio per prenderla e portarla nel parco custodito, tenerla 4 giorni, e portarla all’imbarco a Napoli: 10km 510€ se voglio la fattura più iva e non hanno il Pos.. Son dovuto andare a cercare contanti..”.

Una storia emblematica, di come il cittadino sia sempre penalizzato. Anche quando subisce un grave furto, e deve pagare di tasca propria.

