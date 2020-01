Emergenze alluvioni, test ad Arcidano per la Protezione civile Il Comune partecipa al bando regionale per la concessione di contributi

“Le esercitazioni”, prosegue Cera, “sono un momento fondamentale nel processo di formazione delle componenti del sistema di Protezione Civile: la possibilità di sperimentare procedure, tecnologie, interoperabilità tra le diverse componenti in uno scenario reale ma non di emergenza, aiuta a identificare i punti di forza del sistema e mette in evidenza eventuali criticità per le quali trovare soluzione”.

L’esercitazione si chiamerà “Arcidano sicura”. L’importo stimato per la realizzazione è di 10 mila euro, suddiviso in 8 mila e 900 euro di contributo regionale (89%) e un cofinanziamento comunale di 1 e 100 euro (11%).

Il comune di Arcidano parteciperà al bando della Regione Sardegna, relativamente alla concessione di contributi per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell’ambito dei rispettivi piani di Protezione civile.

“L’esercitazione è parte integrante della Previsione e della Prevenzione, concetti essenziali per il sistema di protezione civile, infatti, per quanto la natura degli eventi possa essere inaspettata ed intensa vi è la consapevolezza di poterla fronteggiare attraverso delle procedure già sperimentate sul campo che sono in grado di ridurre al minimo gli effetti salvaguardando vite umane e beni in genere”, spiega ancora il sindaco di Arcidano. “Una esercitazione di protezione civile prevede l’impiego di risorse: uomini, mezzi ed attrezzatura; in preparazione di attività operative effettive, per verificarne tempi, modalità ed efficacia. Per fare questo, si provvede alla preparazione di uno scenario il più dettagliato possibile di una situazione di emergenza, su cui si interviene secondo modalità e procedure previste”.

“Durante le esercitazioni, e anche nei momenti successivi, vengono analizzati i risultati: tempi, modalità ed efficacia, per introdurre per il futuro correttivi migliorativi”, conclude Cera. “E’ un’opportunità importante che abbiamo voluto sfruttare al meglio, una seria e accurata preparazione, ci consentirà, eventualmente, di tutelarci in maniera appropriata di fronte agli eventi climatici naturali che possono verificarsi”.

Giovedì, 9 gennaio 2019

