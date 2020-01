La compagnia barracellare di Paulilatino prima in Sardegna

Bene anche le squadre di Samugheo, San Vero Milis e Santu Lussurgiu

La compagnia barracellare di Paulilatino è al primo posto nella graduatoria regionale delle compagnie barracellari sarde, stilata in base alle caratteristiche, alle competenze e al numero e alla qualità degli interventi svolti da ciascuna, e pubblicata nei giorni scorsi sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. La compagine di Paulilatino è in cima alla classifica, con 29 punti, seguita da altre compagnie della provincia di Oristano, come Samugheo, San Vero Milis e Santu Lussurgiu, a 28 punti. Composta da 61 agenti, 12 di loro, cioè 4 squadre, sono qualificati per interventi Anti Incendio Boschivo. Quattro tra questi hanno conseguito anche la qualifica per interventi ad alto rischio, oltre a investire in nuove tecnologie per qualificare maggiormente il proprio operato. Sotto la guida del capitano Giuseppe Caddeo, il corpo barracellare di Paulilatino opera durante tutto l’arco dell’anno con turnazioni che coprono l’intera giornata. Gli agenti garantiscono in questo modo, la prevenzione di atti criminosi in campagna e la lotta agli incendi nel periodo estivo, anche attraverso il supporto degli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile (di cui il corpo fa parte), di Carabinieri, Polizia e tutte le forze dell’ordine e le varie istituzioni, di allevatori e agricoltori.

Nel 2019 gli agenti della compagnia sono stati impegnati in 16652 ore di attività di prevenzione, 181 ore di spegnimento incendi, 13 mila ore in attività di perlustrazione, interventi di diverso genere e assistenza per la sicurezza di manifestazioni pubbliche. Il territorio di competenza su cui operano gli agenti della compagnia di Paulilatino è uno dei più vasti della Sardegna: ben 140 chilometri quadrati, oltre al tratto della SS131 ricadente nel nostro territorio comunale, 3 strade provinciali: la SP11, la SP65 e la SP 17, e la strada vicinale EX SS131, di Forros. Il corpo dei barracelli di Paulilatino ha compiti di polizia rurale e coadiuva il corpo di polizia locale, le altre forze dell’ordine e tutte le istituzioni preposte alla tutela delle persone e del patrimonio anche nel centro abitato e, quando richiesto dalle autorità di coordinamento, anche nei territori limitrofi al Comune di Paulilatino. Le attività svolte dalla compagnia durante il 2019. Attività di prevenzione incendi: 35 giorni dedicati alla trinciatura su strada, con 2 trattori e 6 operatori aiutati da alcuni frontalieri. Attività di pattugliamento in agro con l’utilizzo di 2 automezzi antincendio e l’ausilio di 2 droni. Assistenza alle manifestazioni con 4 automezzi e 18 agenti. È stata garantita la sicurezza durante il carnevale paulese e la festa patronale, nel momento dei fuochi artificiali. Attività sociali e di protezione civile, con 6 agenti. È stata garantita la rimozione di alberi caduti per avverse condizioni meteo, l’intervento su diversi incendi e il supporto logistico per il trasloco della scuola nella nuova sede. Giovedì, 9 gennaio 2020 L'articolo La compagnia barracellare di Paulilatino prima in Sardegna sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano