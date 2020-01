Pulizia delle strade a Cagliari: “I divieti restano attivi fino all’introduzione delle modifiche”

Il Consiglio Comunale ha approvato, nella giornata di ieri mercoledì 8 gennaio, la mozione presentata dalla maggioranza che impegna la Giunta all’adozione di iniziative volte a modificare il sistema di spazzamento meccanizzato.

L’assessorato all’Ambiente ha avviato i necessari approfondimenti con gli uffici per di individuare soluzioni che consentano, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali contenute nel progetto d’appalto, l’introduzione di rimodulazioni inerenti sia alle modalità d’intervento nei diversi ambiti del territorio cittadino, sia per ciò che concerne gli orari di spazzamento in assenza di auto in sosta.

L’intendimento è quello di rendere più efficiente il servizio per migliorare gli standard di pulizia e decoro della città, sia di ridurre al minimo i disagi arrecati ai cittadini ed agli operatori commerciali.

Fino all’introduzione delle eventuali modifiche, il servizio continuerà ad essere svolto secondo le consuete modalità. Pertanto rimangono pienamente efficaci i divieti di sosta attualmente operanti.

Si invitano gli automobilisti al rispetto delle prescrizioni vigenti sia per evitare di incorrere in sanzioni sia per consentire di sviluppare con maggiore efficacia il servizio di pulizia delle sedi stradali.

