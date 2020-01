L’Assl cerca un pediatra per Mogoro Avviso per l’assegnazione di un incarico provvisorio

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale, interessati a ricoprire l’incarico provvisorio, devono presentare domanda di disponibilità sul modulo allegato al presente avviso, martedì 21 gennaio 2020 (alle 14) all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

È stato pubblicato sull’Albo pretorio del sito Ats Sardegna l’avviso per il conferimento di un incarico provvisorio di Pediatria di libera scelta, con decorrenza dal 1 febbraio 2020 per un periodo di dodici mesi o comunque fino all’individuazione del pediatra titolare, per l’ambito territoriale n. 7 del Distretto di Ales-Terralba (che comprende i comuni di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Sini) con ambulatorio nel comune di Mogoro.

Fonte: Link Oristano

