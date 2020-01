Cagliari, odissea per gli automobilisti al Poetto: “Code lunghissime perché devono tagliare l’erba”

Grandi disagi per gli automobilisti in viaggio da Quartu a Cagliari: le carreggiate sono infatti state ristrette dagli operai, impegnati a tagliare delle erbacce. Lunghissime file per raggiungere il centro della città, e sul web infuriano le polemiche: “È mai possibile che per arrivare a Cagliari io debba uscire quasi due ore prima perché si trovano blocchi con file interminabili a passo d’uomo a causa della manutenzione ordinaria delle strade? È una vergogna” commenta Barbara C., che ha pubblicato le immagini su Facebook.

“Queste cose vanno fatte dalle 3 alle 6 del mattino, come fanno nelle altre città e poi lasciato libero il passaggio per chi deve andare a lavoro! 30 minuti dalla Marinella alla rotonda dell’ippodromo! Assurdo! Poi arrivi in città e trovi le macchine per la pulizia delle strade. Altra fila, altro ingorgo!”.

Fonte: Casteddu On Line