Legge elettorale, si va verso la scelta del “danno minore”

L’obiettivo era presentare alla Camera un testo di riforma della legge elettorale prima del 15 gennaio, giorno in cui la Consulta si dovrebbe esprimere sul referendum leghista sul maggioritario, con la speranza di disinnescare la consultazione popolare e stoppare l’iniziativa salviniana. E l’unico modo per farlo era ‘sacrificare’ l’accordo complessivo all’interno della maggioranza optando, invece, per il sistema – tra i due prescelti, entrambi proporzionali – che finora aveva raccolto più consensi.

Fonte: Casteddu On Line

