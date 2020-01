Paura a Pula, nella famosa località turistica di Santa Margherita, per un incendio scoppiato in una villetta a due piani nella zona di “Is Morus”. Le fiamme sono state notate da alcuni passanti che hanno dato l’allarme: sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco. Grazie alla tanta acqua contenuta nei due automezzi, i sette pompieri intervenuti si sono addentrati nella struttura di due piani completamente avvolta dalle fiamme e, alla fine, sono riusciti a domare il fuoco e a mettere in sicurezza tutta l’area. Indagini in corso per stabilire le cause esatte del rogo.

L'articolo Paura a Pula, villetta di due piani avvolta dalle fiamme a Santa Margherita proviene da Casteddu On line.