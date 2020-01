Cagliari, cresce l’ansia per il 16enne scomparso: “È stato visto a Muravera”

Le ore passano, ma di Luca Loddo, sedicenne scomparso lunedì pomeriggio dalla casa nella quale vive con i fratelli e i genitori nel rione cagliaritano di Sant’Elia, non c’è ancora nessuna traccia. O quasi: dopo l’appello lanciato dalla madre Barbara Caria su Casteddu Online, sono arrivate delle segnalazioni ben circoscritte: “Più di una persona mi ha chiamato, dicendo che Luca si trova nella zona di Muravera”. La donna ha provato nuovamente a contattare il figlio al cellulare, “ma è sempre spento o irraggiungibile”. Il sedicenne, al momento della scomparsa, indossava un paio di jeans e una felpa ma potrebbe essersi cambiato. Infatti, stando alla denuncia presentata dalla Caria alla polizia, dall’armadio del ragazzino mancano alcune tute da ginnastica e una borsa. Poi, solo una telefonata rapida fatta ad una zia, per esprimere la volontà di non voler tornare a casa. E, visto che si tratta di un minorenne, l’allarme è massimo.

Fonte: Casteddu On Line

