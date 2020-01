Cagliari, bidoni dei rifiuti in bella mostra in piazza Yenne: scattano le sanzioni

Bidoni in bella vista in piazza Yenne, scattano le sanzioni. La notizia arriva in risposta alla segnalazione di un utente rimbalzata poi sulla pagina Facebook “La mia Cagliari”. La Sezione Vigilanza Igiene del suolo nella centralissima piazza cittadina. Nel corso di alcuni controlli è stata rilevata la “presenza irregolare di bidoni carrellati sul suolo pubblico”. E sono stati sanzionati. Questo perché nella in piazza Yenne, il conferimento “del rifiuto secco, della plastica e carta/cartone proveniente dalle utenze commerciali, avviene tramite corriera ecologica e, di conseguenza per queste categorie di rifiuto non è ammessa l’esposizione su area pubblica del contenitore carrellato. Nella Piazza Yenne possono essere esposti, per quanto concerne le attività non domestiche, solamente e secondo gli orari stabiliti, i bidoni carrellati dell’organico e del multimateriale”. Sono stati annunciati ulteriori controlli.

