Polstrada, Giardina nuovo comandante

Dopo quasi due anni trascorsi a Roma al dipartimento di pubblica sicurezza dall'8 gennaio è diventato dirigente del Compartimento polizia stradale della Sardegna. "È un ritorno a casa, anche se ogni ufficio di polizia è casa per un poliziotto - precisa Giardina - Dopo un'esperienza di due anni torno in città. Continuerò a lavorare nel solco tracciato da chi mi ha preceduto".

Il Compartimento della polizia stradale della Sardegna ha un nuovo comandante. Si è insediato il dirigente superiore Giuseppe Giardina, che ha preso il posto della dottoressa Giusi Agnello. Per lui un ritorno in Sardegna: dal 1996 al 2000 è stato infatti direttore dell'ufficio primo del compartimento della Polfer di Cagliari, quindi vicedirigente del Reparto Mobile, funzionario della sezione di polizia giudiziaria del Tribunale, dirigente della polizia amministrativa e dal 2008 al 2017 capo di gabinetto della Questura.

Fonte: Ansa

