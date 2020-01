Asilo nido senza riscaldamento, bimbi al freddo da settimane

Bimbi in aula al freddo. Da alcune settimane diversi genitori dei piccoli che frequentano l’asilo nido comunale di via Campania lamentano il mancato funzionamento riscaldamento. La causa sarebbe da attribuire alla difficoltà di reperire un pezzo di ricambio dell’impianto.

“La situazione si protrae dal 20 dicembre”, commenta un papà.

“I nostri bambini devono andare vestiti bene a più strati e le operatrici bravissime stanno con il giubbotto al lavoro”, commenta una mamma. “Mio figlio lo lascio solo la mattina, proprio perché la sera scende ancora più freddo”.

“È una situazione critica”, conclude la mamma, “che si aggrava se si pensa che alcuni dei piccoli hanno solo pochi mesi”.

Intanto, proprio in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori, domani, si riunisce la II Commissione consiliare (Servizi Sociali, Plus, Pari opportunità, Associazionismo, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Abitative), per discutere appunto delle problematiche relative al riscaldamento delle scuole di via Bellini, via Cima e via Campania.

Mercoledì, 8 gennaio 2020

