Ad Arborea e Pesaria manutenzione sugli impianti in vista della nuova stagione irrigua

Predisposti dal Consorzio di bonifica importanti progetti. Venerdì l’incontro con Coldiretti e Confagricoltura

Il Consorzio di Bonifica dell’oristanese sta concludendo e progettando una serie di manutenzioni straordinarie sugli impianti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nella gestione dell’irrigazione. In particolar modo, nel comprensorio sud sono previsti interventi di revisione degli impianti di Sassu. Il progetto è stato ultimato e si avvieranno tutte le procedure per l’affidamento dei lavori. L’importo previsto è di 370.000 mila euro. Ancora, la sistemazione dei pozzetti sulla Strada 22 di Arborea. Il progetto, per un importo di 318.000 euro, è in fase di ultimazione e seguiranno le procedure per affidamento dei lavori; la sistemazione del pozzetto Zirone, sulla Strada 10 di Arborea. Un progetto ultimato, da 209.000 euro, al quale seguiranno procedure affidamento dei lavori. Sempre ad Arborea un ulteriore intervento riguarda le forniture della pompe, sulla Strada 10, per un importo di 150.000 euro.

Per quanto concerne il comprensorio nord, invece, è in via di ultimazione la fornitura delle pompe dell’impianto di Mare Foghe, per un importo di 150.000 euro ed è stato ultimato il lavoro di rifacimento di impermeabilizzazione delle vasche di Pesaria – Mare Foghe, per un importo di 520.000 euro. “Si tratta di necessari e importanti lavori”, dichiara il commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese Cristiano Cristiano, “che garantiranno una migliore gestione dell’irrigazione”. Venerdì mattina, inoltre, il commissario Carrus incontrerà i rappresentanti di Confagricoltura e Coldiretti, per la programmazione della prossima stagione irrigua. Mercoledì, 8 gennaio 2020 L'articolo Ad Arborea e Pesaria manutenzione sugli impianti in vista della nuova stagione irrigua sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano