Rave abusivo in camping, 94 denunce

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 8 GEN - I carabinieri della compagnia di Tempio hanno denunciato 94 persone con l'accusa di aver organizzato per Capodanno un rave party abusivo ad Aglientu, nell'ex camping Marina delle rose. La notte del 31 dicembre i militari della stazione locale erano stati attirati dalla musica e dalle luci provenienti dall'ex struttura turistica, al momento inoperosa. Sono entrati e hanno trovato circa 300 persone che festeggiavano insieme il nuovo anno. Tra loro c'erano anche diversi bambini. I convenuti erano entrati con i propri camper tagliando le reti di recinzione, avevano allestito un mega palco per la musica, diffusa a tutto volume con una strumentazione professionale di alta qualità, e avevano gestito la promozione e l'organizzazione nei minimi particolari, via web. Tutto all'insaputa dei proprietari del camping. I carabinieri, coordinati dalla comandante della compagnia di Tempio, Ilaria Campeggio, avevano identificato e allontanato tutti i presenti, mentre il Corpo forestale era intervenuto per verificare eventuali danni ambientali. I partecipanti al super veglione erano quasi tutti provenienti dal nord Italia, una quindicina gli stranieri. Ora sono scattate le denunce: il reato ipotizzato è di "invasione arbitraria di terreno altrui". (ANSA).

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.