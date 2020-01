Acqua, farina e colori per dare vita a un dipinto: artista in scena a Villa Verde Seconda performance di Ilaria Marongiu, all’interno della mostra “Un recinto pieno di stelle”

Un recinto pieno di stelle. Il recinto nell’immaginario collettivo è uno spazio scoperto cinto intorno da muri, siepi, filari di piante, reti metalliche. Nella mostra di Ilaria Marongiu il recinto assurge a luogo di riflessione ma non individuale ma in un incontro con l’altro. Recinto separato nell’accezione di “temenos” dove il sacro è ciò che viene inserito-immesso al suo interno. Ciò che viene “isolato” dal resto delle cose diviene sacro, acquisisce un’aura poiché si distingue dal caos e può essere meglio compreso.

L’artista con un impasto di farina, terra, sale e acqua crea opere d’arte ispirandosi alla fauna e flora autoctona che crea un universo in cui le opere (le stelle) guardano e avvolgono l’osservatore. L’impasto ottenuto diventa pigmento, si presta come indurente per supporti morbidi e può essere utilizzato come pasta scultorea. Così si creano spazi neutri ovvero i tèmenos hanno il potere di diventare casa di chi li abita. All’interno della mostra i piccoli animali scelti perché “incontrati” ci guideranno alla scoperta del nostro recinto, sono loro i nostri referenti. Allora i totem, le capanne, riusciranno a scaturire in noi la ricerca. Ricerca di ciò che pian piano abbiamo perso per ritrovarlo nella natura e nella realizzazione attraverso ciò che nella universalità sacra ci nutre: il Pane.

Ilaria Marongiu. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera laureandosi in pittura e successivamente specializzandosi in Didattica dell’Arte. Attualmente insegna Disegno e Storia dell’Arte presso i Licei . Al percorso artistico degli anni accademici milanesi ne consegue un arricchimento nelle forme del linguaggio artistico che va delineandosi grazie ai contesti laboratoriali, gli approfondimenti documentaristici, espositivi e seminariali da lei stessa ideati. Le tematiche in continuo sviluppo partono dall’analisi fenomenologica degli archetipi formali come principi di nascita della coscienza.

Mercoledì, 8 gennaio 2020

L'articolo Acqua, farina e colori per dare vita a un dipinto: artista in scena a Villa Verde sembra essere il primo su LinkOristano.it.