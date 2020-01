Segnaletica per Museo diffuso S.Antioco

(ANSA) - CAGLIARI, 8 GEN - Il Museo diffuso di Sant'Antioco muove i primi passi. Pronta una cartellonistica moderna, funzionale e smart per accompagnare i turisti in percorsi culturali riconoscibili e integrabili. Con uno stanziamento di 60mila euro il Comune realizzerà 12 totem bifacciali e 4 monofocali con un sistema fotovoltaico di retro illuminazione notturna, più altri 8 bifacciali per la segnaletica extraurbana, e 68 cartelli direzionali.

La nuova cartellonistica verrà integrata con un'apposita App per smartphone e tablet che consentirà al visitatore di reperire ulteriori informazioni sui vari siti del Museo diffuso. I totem verranno posizionati in punti strategici del centro abitato, dal lungomare al centro storico al polo museale, passando per piazza Italia e via Nazionale. E naturalmente saranno presenti anche nei siti archeologici extra-urbani, attualmente al centro di lavori di sistemazione e pulizia per una fruibilità a fini turistici.