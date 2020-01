Porto Torres, premiati i vincitori del concorso “Balconi & Vetrine di Natale”

Al secondo posto (premio di centocinquanta euro) si è classificata Paola Foddai che ha addobbato il balcone con composizioni artigianali e un presepe con richiami ai luoghi suggestivi della città, come la chiesa di Balai. Al terzo posto (premio di cento euro) Andrea Loi dell’attività commerciale “Wow”: nella vetrina del salone sono stati installati alcuni simboli del Natale a partire dall’albero e dal sacco di Santa Claus, per proseguire con i giocattoli tradizionali e uno speciale caminetto digitale. Sono stati premiati con gli attestati dall’Assessora alla Cultura, Mara Rassu, anche i cittadini Sebastiano Angioni, Angelo Borra, Emanuela Carbone dell’attività “L’Equipe Donna” e Michele Erre di “Tecnocasa”. Gli addobbi sono stati valutati da una giuria composta dall’archeologa e guida turistica Francesca Pileri, dalla fotografa Giovanna Manca e dal videomaker Gabriele Peru.

Fonte: Casteddu On Line

