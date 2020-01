Brunilde si è smarrita a Villaputzu: si offre ricompensa a chi la riporta a casa

Brunilde, femmina di tre anni, si è smarrita in data 26/12/2019, in località Rio Quirra sulla ex statale 125 (altezza chiesa S.Nicola), nel comune di Villaputzu. Indossava un collare verde e ha il microchip.

Offriamo una ricompensa a chiunque ci aiuti a riportarla a casa.

Allego i nostri numeri di telefono : 3805290826; 3405974756

Vi ringrazio di cuore, e spero in un vostro aiuto, siamo disperati!

Fonte: Casteddu On Line