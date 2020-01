Cagliari, ecco il logo del centenario firmato Antonio Marras

Cagliari, ecco il logo del centenario firmato dal noto stilista sardo Antonio Marras. Intanto dopo il pesante ko di ieri allo Juventus Stadium il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini in vista della gara di sabato alla Sardegna Arena contro il Milan. Due i gruppi di lavoro: i calciatori rossoblù maggiormente impegnati ieri hanno svolto un defaticante; per tutti gli altri la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione, a seguire una partita con la Primavera. Lavoro personalizzato per Alessio Cragno, ancora out Daniele Ragatzu. Domani pomeriggio è prevista nuova seduta di allenamento

Fonte: Casteddu On Line

