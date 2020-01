Cagliari, degrado senza fine in piazza Carmine: la parete delle Poste come orinatoio

“E… non è questione di sesso, etnia, colore, maglia, ecc”, aggiunge Polastri, “è forse di questione di buonsenso e di educazione dinnanzi all’ennesimo vespasiano pubblico improvvisato da me citato in una mozione approvata sulla sicurezza dal Consiglio Comunale di Cagliari (prima firmataria Antonella Scarfó).

“Mi stupisco nel vedere un “vero” Gentil-Uomo in piazza del Carmine a Cagliari, che ora piscia su un muro che piange”, commenta così Marcello Polastri, consigliere comunale cagliaritano e presidente della commissione Sicurezza, l’immagine di un uomo che utilizza la parete delle poste centrali di piazza del Carmine per le proprie esigenze fisiologiche.

Fonte: Casteddu On Line

