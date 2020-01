Liberato il cagnolino chiuso in auto a Cagliari, la municipale: “Nessun maltrattamento”

E’ stato liberato il cagnolino chiuso in un’auto parcheggiata in via Acuto a Cagliari. La polizia municipale ha risolto il problema che era stato denunciato dall’associazione popolare animalista, che si era anche appellata al sindaco Paolo Truzzu.

L’animale era stato chiuso nell’auto dal proprietario, un uomo arrivato a Cagliari per assistere la sorella che però non poteva accogliere l’animale in casa. Così il proprietario, che si è portato l’animale in città per evitare di lasciarlo solo, ha scelto di sistemarlo nell’auto. Il cagnolino tutti questi giorni è stato nutrito, abbeverato e accompagnato nella passeggiata quotidiana e si trova, come hanno accertato i veterinari, in buone condizioni di salute. La segnalazione ha allertato la polizia municipale che è intervenuta e ha convinto il proprietario a indivuduare una soluzione alternativa per la custodia del cagnolino.

