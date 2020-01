Cane chiuso in auto, il proprietario lo riporta a casa

È stato riportato a casa dal proprietario, il cane che fino a ieri era chiuso nell'abitacolo della sua auto nel quartiere di Pirri, a Cagliari. Gli agenti della polizia municipale, accompagnati da un veterinario, sono tornati sul posto per un secondo sopralluogo, ma hanno trovato la macchina vuota. Poco dopo è arrivato l'uomo con l'animale al guinzaglio. Secondo quando si è appreso, l'auto veniva usata come una sorta di cuccia: in casa, infatti, c'era un secondo cane ma i due non andavano d'accordo. Il suo padrone, comunque, lo avrebbe sempre accudito, portandogli cibo e acqua e facendolo passeggiare ogni giorno. Il veterinario ha parlato a lungo con il proprietario, gli ha spiegato che la macchina non è un luogo ideale per tenere un cane e lo ha convinto a riportarlo a casa.

LA DENUNCIA DEGLI ANIMALISTI - "Un cane di piccola taglia è rinchiuso da diversi giorni dentro un mini van. Porte e finestrini sono chiusi. Il quattro zampe non può bere né mangiare". La denuncia arriva da Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), che punta il dito contro la polizia municipale di Cagliari. Secondo la sua versione, ad una volontaria dell'associazione intervenuta per liberare l'animale gli agenti avrebbero risposto: "non ci sono gli estremi per il maltrattamento, quindi il cane può restare in auto". Da quanto apprende l'ANSA, ieri i vigili hanno fatto un sopralluogo con un veterinario, e l'esperto avrebbe accertato le buone condizioni di salute del cagnolino, bloccando di fatto l'intervento della municipale che avrebbe dovuto affidare l'animale a un canile. In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti.