Guida ai saldi invernali

I consigli di Adiconsum per acquistare in modo consapevole

È tra i periodi più attesi dell’anno. Anche in Sardegna sono iniziati i saldi invernali, con vendite a prezzi ridotti. Fino al prossimo 4 marzo si potranno acquista fare acquisti risparmiando. Per alcuni una vera e propria occasione per rifarsi il guardaroba, da sfruttare al meglio.

Come ogni anno l’associazione dei consumatori Adiconsum Sardegna, guidata da Giorgio Vargiu, propone il vademecum per fare buoni acquisti.

Controlla il prezzo di origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale; diffida di sconti esagerati e rivolgiti sempre a professionisti fidati; fai attenzione agli articoli venduti a prezzo pieno insieme alla merce in sconto; ricorda che il negoziante ha l’obbligo di cambiare il prodotto solamente in caso di difetti; se il negoziante espone il logo di pagamenti elettronici e tenuto ad accettarli anche durante i saldi; verifica che il prodotto in vetrina corrisponda a quello venduto in negozio; diffida dei capi che non possono essere provati; conserva lo scontrino per eventuali cambi; confronta i prezzi con quelli di altri negozi, annotandone il prezzo; se il commerciante si rifiuta di cambiare un articolo difettoso o non ti restituisce i soldi, rivolgiti alla Polizia Municipale e fai una segnalazione ad Adiconsum.