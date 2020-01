Come dare risalto a pareti e oggetti con gli adesivi murali e personalizzati.

Con l’anno nuovo si cercano sempre nuove idee per personalizzare e rendere unica la propria abitazione o attività commerciale. Un elemento fondamentale è rappresentato dalle pareti che hanno sempre bisogno di una “rinfrescata” e nella maggior parte dei casi, si procede ad un classico aggiornamento del colore eseguito con il classico rullo e vernice. I più esigenti invece, ricorrono a delle soluzioni alternative come ad esempio la carta da parati o gli adesivi murali.

La scelta tra carta o gli adesivi fotomurali dipende soprattutto dal tipo di aspetto che si vuole dare alle pareti. La carta da parati solitamente viene fornita in rotoli lunghi e stretti con delle grafiche ben delineate ed è semplice da applicare con la colla adatta.

I fotomurali, sono forniti in dei fogli di varie dimensioni dove sono stampate delle gigantografie di foto che possono contenere paesaggi, città o qualsiasi altro soggetto che possa dare un tocco originale alle pareti dei muri.

Un tempo realizzare queste personalizzazioni richiedeva risorse economiche importanti, occorreva contattare un tappezziere specializzato che proponeva un preventivo non per tutte le tasche. Oggi invece, grazie ad internet tutto è più semplice ed economico. Vi sono infatti portali web dedicati al settore che consentono di scegliere la grafica, le immagini e le dimensioni di carta da parati e adesivi murali e si possono ordinare direttamente on line con un click. E’ possibile scegliere fotomurali suggestivi in alta qualità di città e paesi, natura, paesaggi, arte moderna o tante altre grafiche in base ai propri gusti. Inoltre, è possibile acquistare dei kit appositi con gli accessori, la colla, la spazzola o il rullo per l’applicazione della carta scelta.

Oltre le pareti, oggi si tende a personalizzare qualsiasi oggetto. Spesso di tende ad acquistare degli gadget personalizzati pronti, altre volte invece si preferisce personalizzare il proprio accessorio preferito con degli adesivi personalizzati. Stickers per personalizzare una finestra, una vetrina, una moto, o semplicemente dei bicchieri o il proprio pc personale. E’ possibile creare un adesivo da zero, caricando una propria grafica, una scritta o il logo di un azienda, in modo da sponsorizzare la stessa in strumenti aziendali di utilizzo quotidiano. Un’ottima scelta per piccole e medie aziende che vogliono rafforzare il proprio band aziendale e farsi pubblicità a dei costi veramente contenuti. Ad esempio, è possibile creare degli adesivi per promuovere l’account social, Facebook o Instagram dell’azienda e magari attaccarlo nella propria vetrina commerciale creando delle vere e proprie vetrofanie promozionali a costi molto contenuti.

Tra le personalizzazioni più particolari e richieste, gli adesivi da applicare sulle consolle per videogames, infatti è possibile creare degli stickers da applicare sulle consolle più in uso come ad esempio la playstation4 o gli adesivi da applicare ai propri smartphone. E’ inoltre possibile applicare gli adesivi decorativi personalizzati a porte o vecchi mobili dandogli così una nuova vita. Un nuovo stile che si può adattare a qualsiasi oggetto abbia una superficie regolare e dare così, un tocco di originalità e design ad ogni cosa.